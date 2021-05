Em cinco dias, o número de infetados voltou a ultrapassar a barreira dos 400 casos diários.

Portugal. Mais quatro mortes por covid-19 e 485 novos casos

Ana TOMÁS Em cinco dias, o número de infetados voltou a ultrapassar a barreira dos 400 casos diários.

Portugal registou, entre ontem e hoje, mais quatro mortes por covid-19 e 485 novos casos.

Metade dos óbitos ocorreu no Algarve, tendo os restantes dois sido registados no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo, as duas regiões com mais novos casos, nas últimas 24 horas, com 169 e 167, respetivamente.

Já o Algarve concentrou 46 das novas infeções, seguindo-se o Centro, com 41, e o Alentejo, com 24.

Nas regiões autónomas, Açores e Madeira assinalaram mais 19 casos, cada uma.

Em cinco dias, o número de infetados, em Portugal, voltou a ultrapassar a barreira dos 400, depois de no passado sábado, 8 de maio, terem sido contabilizados 406, o número de infeções diárias mais alto da semana passada.

No que respeita aos internamentos, registou-se uma descida, a nível geral, estando agora hospitalizados 248 doentes, menos nove que ontem. Entre eles, 71 continuam nos cuidados intensivos.

Recuperaram, entretanto, mais 315 pessoas, elevando para 801.621 o número total de recuperados, num universo de 840.493 infetados confirmados desde que a pandemia começou. Destes, 16.998 perderam a vida para a covid-19.

Atualmente, existem 21.874 casos ativos no país, mais 166 que ontem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.