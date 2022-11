Vila Real (5.353), Guarda (5.243), Viseu (3.586) foram os distritos sinalizados pela GNR com mais idosos em situações de vulnerabilidade.

Censos Sénior

Portugal. Mais de 44.500 idosos vivem sozinhos ou isolados

Lusa Vila Real (5.353), Guarda (5.243), Viseu (3.586) foram os distritos sinalizados pela GNR com mais idosos em situações de vulnerabilidade.

Mais de 44.500 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, foram sinalizados pela GNR na Operação “Censos Sénior 2022”, que decorreu em outubro.

Em comunicado, a GNR explicou que esta operação visa garantir ações de patrulhamento e sensibilização à população mais idosa que vive sozinha e/ou isolada, alertando-a para a necessidade de adotar comportamentos de segurança, reduzindo o risco de se tornar vítima de crimes, sobretudo violência, burla e furto.

Os distritos de Vila Real (5.353), Guarda (5.243), Viseu (3.586), Faro (3.527), Bragança (3.411), Beja (3.346), Portalegre (2.985) e Évora (2.924) foram os distritos nos quais mais idosos foram sinalizados.

Ações da GNR abrangeram mais de 26 mil idosos

Durante a operação, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável. No total, foram sinalizados 44.511 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade.

Na edição de 2022 da Operação “Censos Sénior”, a GNR realizou 305 ações em sala e 3.017 ações porta a porta, abrangendo um total de 26.527 idosos.

Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação “Censos Sénior”, a GNR tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando “um apoio mais próximo” à população idosa, o que contribui para “criar um clima de maior confiança e empatia entre os idosos e os militares da GNR”, servindo a iniciativa para também aumentar o sentimento de segurança.

