Uma operação policial fiscalizou mais de 2500 pessoas na Zona Industrial da Barosa, em Leiria, na sequência de corridas ilegais.

Portugal. Mais de 2500 pessoas em corrida ilegal. PSP apreendeu 42 carros

Da operação, resultaram três pessoas detidas e 42 carros apreendidos. A megaoperação contou com mais de 100 agentes da PSP de Leiria, Santarém, Coimbra e Unidade Especial de Polícia, com o apoio do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

As autoridades realizaram uma "fiscalização massiva de viaturas alteradas, seus ocupantes e demais ajuntamentos", numa zona já conhecida por corridas ilegais, na cidade de Leiria, explicou a PSP em comunicado.

A operação culminou com a fiscalização de "cerca de 1200 viaturas, mais de 2500 cidadãos, na efetivação de 3 detenções por falta de habilitação legal para conduzir, 42 viaturas apreendidas por alteração de características, 22 Autos por outras infrações relativas ao Código da Estrada e consumo de estupefacientes", diz o documento.

Foram ainda levantados 26 autos "por infrações às normas estabelecidas na Resolução de Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, relativas à pandemia COVID-19"

