Portugal contabiliza hoje mais 70 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.097 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS).

Portugal. Mais 70 mortes e 4.097 novos casos de infeção no último dia

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.192 mortes e 332.073 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Há agora 72.181 casos ativos, mais 1.755 em relação a terça-feira.

Estao 3.332 pessoas internadas, mais 69 do que no dia anterior. Destes, 504 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 5 do que na véspera.







