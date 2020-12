No dia em que Portugal inicia a campanha de vacinação, o número de óbitos sobe para 6.619 e há fica perto dos 400 mil casos de infeção.

Portugal. Mais 63 mortes e 1.577 novas infeções no dia de "esperança" na vacinação

Redação No dia em que Portugal inicia a campanha de vacinação, o número de óbitos sobe para 6.619 e há fica perto dos 400 mil casos de infeção.

Nas últimas 24 horas foram internadas nos hospitais portugueses mais 80 pessoas doentes com covid-19. No total estão hospitalizadas 2.870, das quais 504 nos cuidados intensivos, que conta agora com menos nove doentes, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo da Direção Geral da Saúde.

No dia que o país inicia uma nova fase de "esperança" como definiu António Costa sobre a vacinação contra a covid-19, a população portuguesa perdeu mais 63 pessoas para a pandemia e foram detetados mais 1.577 casos de novas infeções.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.619 mortes e 394.573 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.208, menos 1.561 do que no sábado.

Na região norte foram detetados o maior número de novos casos, 717, e 23 mortes, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 464 novas infeções, e 24 óbitos.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 3075 pessoas, sendo agora o número de recuperados de 319.746 portugueses, desde março.

Com Lusa

