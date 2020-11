O Ministro do Planeamento Nelson Souza e o secretário de Estado Ricardo Pinheiro testaram positivos para a covid-19.

Portugal. Mais 6.383 casos e 82 mortes últimas 24 horas

Redação

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, há mais 6.383 novos casos em Portugal no último dia, ou seja, um aumento de 1.093 em relação ao dia anterior.

Há a lamentar 82 mortes (mais 11 que o dia anterior), elevando para 4.209 óbitos desde o início da pandemia.

Nos cuidados intensivos, há menos uma pessoa que quarta-feira, baixando os pacientes de 517 para 516. Contam-se 3.192 pessoas internadas em enfermaria.

O Ministro do Planeamento, Nelson Souza, e o secretário de Estado, Ricardo Pinheiro, testaram positivos para a covid-19. Em comunicado, o Ministério do Planeamento adianta que estão ambos em isolamento. Nelson de Souza terá testado positivo à covid-19 no dia 21 de novembro.

“Na sequência do teste positivo ao covid-19 do Secretário de Estado do Planeamento conhecido no passado sábado, pelas 17 horas, o Ministro do Planeamento foi submetido a teste, nesse mesmo dia à noite, tendo obtido resultado negativo. Apesar deste resultado negativo, o Ministro do Planeamento decidiu manter-se em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho integral durante a corrente semana e abdicando de qualquer atividade exterior”, lê-se.





