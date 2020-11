Há 60.219 casos ativos no país.

Portugal. Mais 45 mortos e 2.596 casos confirmados nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim divulgado esta segunda-feira, Portugal já contabilizou 149.443 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.635 óbitos.



Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir, sendo agora 2.349 pessoas, mais 94 do que na segunda-feira, e destas 320 (mais 26) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Para além destes dados, há a nota positiva para mais 3295 pessoas recuperadas, o número mais alto num único dia, aumentando o total de recuperações para 86.589. Neste momento, há 60.219 casos activos em Portugal, menos 744 do que no dia anterior.

Com Lusa

