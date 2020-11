Nas últimas 24 horas 3259 pessoas recuperaram da doença.

Portugal. Mais 4093 casos positivos de covid-19 e 64 mortes desde sábado

Nas últimas 24 horas 3259 pessoas recuperaram da doença.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 4093 casos positivos de covid-19 e 64 óbitos associados à doença.

Os números divulgados este domingo, 29 de novembro, incluem os 536 doentes com covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), um novo máximo desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.

Covid-19. Portugal terá “níveis muito baixos” de novos casos se mantiver restrições O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estima que, se Portugal mantiver as restrições adotadas atualmente, irá registar em dezembro “níveis muito baixos” de novos casos de covid-19, seguidos de menos admissões hospitalares e mortes.

Os doentes com covid-19 internados hoje em UCI são mais sete que os contabilizados no sábado e superam o anterior máximo de 529 doentes, registado também no sábado. Em enfermaria, Portugal tem hoje 3.245, mais 90 do que no sábado.

Portugal contabiliza pelo menos 4.427 mortos num total de 294.799 casos confirmados de infeção, indica ainda o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

