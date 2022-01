O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 2.348 internamentos, mais 129 do que no domingo.

Pandemia

Portugal. Mais 32.758 casos, 44 mortes e novo aumento de internamentos

Portugal registou 32.758 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 44 mortes associadas à covid-19 e um novo aumento dos internamentos, indicam os números divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 2.348 internamentos, mais 129 do que no domingo, 172 dos quais em unidades de cuidados intensivos, mais 12 nas últimas 24 horas.

Portugal é o quarto país da UE com mais novos contágios diários O estado-membro com maior média de novos contágios por milhão de habitantes a sete dias é a Dinamarca, com 6.550, seguida de França (5.340) e Eslovénia (4.810).

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 509.628, mais 19.839 do que no domingo, e recuperaram da doença 12.875 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.725.342.

