Portugal. Mais 27 mortes, 1007 infeções e um milhão de doses de vacinas dadas

Paula SANTOS FERREIRA Os internamentos estão a diminuir. Portugal já administrou 1.012.032 doses da vacina anti-covid.

Nas últimas 24 horas registaram-se em Portugal 1007 novos casos de infeção e mais 26 novos óbitos, o que eleva para 16 512 as mortes desta pandemia e 809 412 casos de infeção desde março passado.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais novos casos, 331, e mortes, 16, seguindo-se o norte em casos, com 210, e a região centro em óbitos, mais 6.

Há agora menos 167 pessoas internadas, sendo no total 1416 e menos 20 doentes nos cuidados intensivos, onde se encontram ainda 363 pacientes. Os internamentos tem vindo a diminuir o que tem sido positivo.

Os contactos em vigilância também diminuíram em 2177, sendo 26 704 e há menos 961 casos ativos que estão atualmente nos 62 299.

Mais de um milhão de doses de vacinas

Até ao dia de hoje Portugal já administrou 1.012.032 doses da vacina, ou seja, mais de um milhão de doses, indica o contador do Serviço Nacional de Saúde.

Os dados do Ministério da Saúde revelam ainda que até ao dia de hoje 2,82% portugueses já receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão com a imunização completa.







