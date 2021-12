Estão menos pessoas internadas que no dia anterior, tanto em enfermaria como nos cuidados intensivos.

Portugal. Mais 24 mortes e 4.644 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou 24 mortes e 4644 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas. É uma ligeira subida de óbitos em relação ao dia anterior - mais cinco - mas são menos casos desde a última atualização (em que se contabilizaram 5.137 novas infeções).

Em relação aos internamentos, também se nota uma descida. Estão 943 pessoas (menos nove do que no dia anterior) e 147 doentes nas unidades de cuidados intensivos, menos 11.

A incidência aumentou e é agora de 525,5 a nível nacional (508,8) para os casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o território, enquanto no continente passou dos 514,4 para os 531,2

O R(t) continua a baixar e é agora de 1,07 no continente e também no resto do território. Na última contagem os valores era de 1,08.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se três mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, sendo os restantes óbitos dos grupos etários dos 60 aos 69 (três), dos 70 aos 79 (seis) e dos idosos com mais de 80 anos (12).

Das 24 mortes, oito ocorreram no Norte, outras oito no Centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.

