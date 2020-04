No total já faleceram no país vítimas da covid-19 903 doentes e os casos confirmados sobem para os 23 864, mas as taxas diminuíram.

Portugal. Mais 23 mortos e 472 infetados pela covid-19

Nas últimas 24 horas houve menos mortos e menos novos casos de infeção pelo novo coronavírus, embora os números continuem a subir.



De sábado para este domingo registaram-se mais 23 mortos, menos três do que de sexta-feira para sábado e 472 infetados, menos 123 do que no dia anterior. No total, Portugal já ultrapassou os 900 mortos (903) e os casos de infeção confirmados chegam aos 23 864 desde o início da pandemia, no país, indica o boletim epidemiológico da doença deste domingo. A taxa de crescimento dos óbitos baixou de 3,04% para 2,6%.

A Madeira continua a ser a única sem registo de óbitos, e há dois dias que não existem novos casos confirmados, (86 casos). Nas últimas 24 horas também ninguém morreu na região centro, a mais afetada do país, com 188 mortos.

52 doentes curados

O número de doentes curados continua a subir ao mesmo tempo que descem as novas hospitalizações pela infeção do novo coronavírus. Mais 52 pessoas foram consideradas tratadas da infeção e registaram-se menos 35 novos internamentos, e menos quatro doentes nas unidades de cuidados intensivos, do que sábado. Agora, estão 1005 doentes internados, dos quais 182 nos cuidados intensivos. Os casos recuperados sobem para 1329.

Ao nível dos doentes em vigilância contactados pelas autoridades de saúde, registaram-se 521 novos casos, num total de 30453.

Os doentes que aguardam o resultado dos testes laboratoriais desceram nas últimas 24 horas, são 4673, menos uma centena do que sábado.

