Pandemia

Portugal. Mais 22 mortes e 26.419 novos casos de covid-19

Redação Auto-agendamento para o reforço da vacina dirigido a pessoas com 45 anos ou mais abre na próxima semana.

Portugal registou mais 22 mortes e 26.419 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.

O número de internamentos subiu em enfermaria - há agora mais 61 pessoas internadas nestes cuidados hospitalares (1449) e menos três em unidades de cuidados intensivos (150).

Os novos casos diários de infeção baixaram de 31.541, no sábado, para os atuais 26.419, totalizando 1.639.846 confirmados desde o início da pandemia em Portugal.



Já estão vacinadas 250 mil crianças entre os 5 e os 11 anos

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou este domingo que o auto-agendamento para o reforço da vacina contra a covid-19 dirigido a pessoas com 45 anos ou mais irá abrir "no decurso" da próxima semana, mas não avançou um dia exacto.

O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita ao centro de vacinação nas Caldas da Rainha, altura em que anunciou também que até ao final do dia de sábado 250 mil crianças entre os cinco e os 11 anos tinham sido vacinadas, o que representa mais de 40% dos menores desta faixa etária.

Neste momento, em Portugal, existe o regime de casa aberta para a vacinação contra a covid-19 das pessoas com 60 anos ou mais e das pessoas com 40 anos ou mais que foram vacinadas com a Janssen. As pessoas com 30 anos ou mais que tomaram esta vacina podem recorrer ao auto-agendamento.

*com agência Lusa

