Nunca houve tantos doentes internados devido à covid-19 no País, são quase quatro mil. Mas as infeções e óbitos desceram.

Portugal. Mais 102 mortes e 7502 novas infeções

Nas últimas 24 horas Portugal regista pelo segundo dia um número máximo de doentes internados pela covid-19. Há 3777 doentes hospitalizados (215 novos internamentos) dos quais 558 (18 registados ontem) nos cuidados intensivos.

De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado pela Direção Geral de saúde o número de infeções e óbitos diminuiu em relação a sexta-feira mas o número mantém-se elevado.

Portugal. "O confinamento será muito, muito rigoroso", diz Marcelo "As famílias foram para grandes reuniões no Natal", diz o Presidente da República e as consequências estão à vista. Para a semana devem entrar em vigor medidas muito duras.

Com as novas 7502 infeções o total de casos no país sobe para 488 689 desde o início da pandemia que já provocou a morte a 7803 portugueses.

A região norte continua a liderar a tabela das novas infeções com 3463 casos de infeção e Lisboa e Vale do Tejo com 2728 testes de rastreio positivos está em segundo lugar.

Atualmente encontram-se em vigilância 117 210 pessoas (mais 3684 do que no dia anterior) e existem 106 778 infeções ativas (mais 4372 do que sexta-feira), sendo estes também os máximos de sempre.





