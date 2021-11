São pessoas com "muita idade", várias doenças e estão vacinadas, revelou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Também há entre os óbitos pessoas não vacinadas, ressalvou.

Portugal. Maioria das mortes por covid-19 é de pessoas com mais de 80 anos

A maior parte das pessoas que está a morrer atualmente em Portugal por covid-19 tem mais de 80 anos, várias doenças e está vacinada, indicou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde.



“Estão a morrer predominantemente pessoas com muito idade, com 80 ou mais anos de idade. O perfil habitual é ter uma carga de doenças muito grande. Terem várias doenças”, disse aos jornalistas Graça Freitas, numa conferência de imprensa realizada na sede do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).

A diretora-geral da Saúde avançou também que a maior parte das pessoas que está a morrer é vacinada contra a covid-19, uma vez que a população desta faixa etária está praticamente toda vacinada.

Graça Freitas ressalvou que também há entre os óbitos pessoas não vacinadas.

“Os países que vacinaram muito pouco na Europa têm uma mortalidade incomparavelmente superior à de Portugal. Apesar de tudo, se Portugal mantém estes números é porque tem a sua população vacinada”, disse.

