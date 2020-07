Trata-se da primeira acusação por mutilação genital feminina no país.

Portugal. Mãe acusada pelo crime de mutilação genital feminina

Uma mulher está a ser acusada pelo Ministério Público da Amadora, em Portugal, pelo crime de mutilação genital feminina (MGF) contra a filha que, na altura do crime, teria apenas dois anos. Em causa está uma possível pena de dois anos de prisão, mas a acusada esperará julgamento em liberdade.

A Procuradoria-Geral da República garantiu ao jornal Público que se trata "da primeira acusação por mutilação genital feminina no país", sendo, portanto, "o primeiro caso de MGF que poderá chegar a tribunal em Portugal". No entanto, a mesma fonte informou que em Portugal, no ano de 2019, o Ministério Público abriu sete processos por mutilação genital feminina. Além do caso que resulta agora em acusação, cinco inquéritos foram arquivados e outro ainda se encontra em investigação.

A mutilação genital feminina consiste no corte dos órgãos genitais das mulheres. A menina, nascida em 2017, terá sido submetida ao corte “em data compreendida no período entre 4 de Janeiro e 15 de Março de 2019, sem que para tal houvesse indicação médica em virtude de doença ou patologia clínica”, informa o Ministério Público em comunicado.

O estudo mais recente sobre mutilação genital feminina em Portugal, publicado pelo Observatório Nacional de Violência e Género em 2015 e citado pelo Público, estima que residam em Portugal "mais de 6500 mulheres com 15 ou mais anos já tenham sido vítimas de mutilação genital, e cerca de 1830 meninas com menos de 15 anos já teriam sido submetidas a esta prática ou estariam em risco de o ser".

