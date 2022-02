Confinamento de contactos de risco deixa de ser necessário e certificado digital passa a ser requerido apenas para algumas situações, como a entrada no país.

Pandemia

Portugal começa a aliviar restrições

A partir deste sábado são aliviadas algumas restrições em Portugal. O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o decreto-lei que estabelece o levantamento de algumas medidas estabelecidas para conter a covid-19 no país Portugal, dando seguimento ao que foi aprovado em Conselho de Ministros na passada quinta-feira.

As novas medidas em vigor em Portugal Segundo a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, trata-se de "um novo passo para um regresso à vida normal dos cidadãos".

Com a nova legislação, deixam de vigorar "o confinamento de contactos de risco; a recomendação de teletrabalho; os limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público; a exigência de apresentação de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras; a exigência de teste com resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas".

Por outro lado, mantêm-se "a exigência de teste negativo, exceto para portadores de certificado de recuperação ou de certificado de vacinação completa com dose de reforço, para: visitas a lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde", bem como o "uso de máscara nos espaços interiores onde é exigida atualmente".

Veja aqui em detalhe o que muda e o que se mantém em vigor.

Com Lusa

