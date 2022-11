Apesar da guerra na Ucrânia, o governo português é contra recuos em relação ao cumprimento das principais metas já acordadas para o combate às alterações climáticas.

Portugal 4 min.

Conferência climática

Portugal leva à COP 27 agenda dedicada ao combate à seca e novas energias

Lusa Apesar da guerra na Ucrânia, o governo português é contra recuos em relação ao cumprimento das principais metas já acordadas para o combate às alterações climáticas.

O primeiro-ministro português chega este domingo a Sharm el-Sheik, no Egito, para participar na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), com uma agenda dedicada às questões do combate à seca, políticas de transição energética e hidrogénio verde.

António Costa estará nesta cidade turística do Sinai, junto ao mar Vermelho, acompanhado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, estando o seu discurso de fundo perante a COP27 agendado para terça-feira.

Na segunda-feira, segundo fonte do Governo, o primeiro-ministro irá à sessão de abertura da Cimeira dos Líderes da COP27 e depois vai estar presente na mesa-redonda sobre “Transição Justa”, na qual se discutirá o impacto social das políticas públicas orientadas para a transição energética.

Conferência do clima começa este domingo no Egito com avisos de catástrofe Naquela que é a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27), que encerra no dia 18, esperam-se mais de 35 mil participantes, entre os quais vários chefes de Estado e de governo.

Depois, o líder do executivo marca presença no lançamento da Aliança internacional para a Resiliência face à Seca (IDRA) – uma iniciativa do Senegal e do presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez.

Na sexta-feira, durante a cimeira luso-espanhola, que se realizou em Viana do Castelo, António Costa manifestou-se favorável a esta proposta no sentido de promover “medidas eficazes de prevenção, antecipação e adaptação para aumentar a resiliência à seca de grande escala, tendo em vista uma resposta global mais coordenada, colaborativa e eficaz”.

Na terça-feira, além do discurso perante a COP27, na parte da tarde, o primeiro-ministro participa numa mesa-redonda intitulada “Investindo no Futuro da Energia: Hidrogénio Verde” – um recurso energético que Portugal tem planos para produzir e exportar.

Durante a sua permanência em Sharm el-Sheikh, ainda de acordo com fonte do executivo, António Costa terá vários encontros bilaterais com chefes de Estado e de Governo que estarão na cimeira, encontros que apenas serão divulgados mais tarde.

Portugal contra recuos nas metas ambientais mesmo com a crise energética

O Governo português reconhece as dificuldades colocadas ao abastecimento energético em consequência da intervenção militar russa na Ucrânia e das sanções aplicadas pela União Europeia, mas manifesta-se contra recuos em relação ao cumprimento das principais metas já acordadas para o combate às alterações climáticas.

Bettel desloca-se ao Egito esta segunda-feira para participar na COP 27 O primeiro-ministro marca presença na conferência climática da ONU, no início desta semana, seguindo-se-lhe a ministra do Ambiente, Joëlle Welfring, que participará nas negociações de 15 a 18 de novembro.

Esta será uma das principais posições que o líder do executivo português, António Costa, vai defender na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.

“No atual contexto de guerra e crise de energia, há países que recuaram em políticas por questões de segurança energética. Portugal manteve e entende que tem condições para acelerar as suas políticas energéticas”, sustentou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, numa entrevista à agência Lusa publicada na sexta-feira.

Durante a COP27, no plano político, Portugal considera essencial que os Estados-membros da União Europeia transmitiam a mensagem comum no sentido de que pretendem manter a sua ambição em torno das metas de descarbonização.

“Circunstancialmente, por força da guerra [na Ucrânia], podemos ter de adotar medidas que nos permitam garantir segurança energética, mas isso não significa não manter ambição relativamente às metas” em matéria de limitação de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), advertiu Duarte Cordeiro na mesma entrevista.

Presidente alemão cético sobre avanços climáticos em tempo de guerra "É o mesmo dinheiro que precisamos para lutar contra a mudança do clima”, afirmou Frank-Walter Steinmeier este sábado.

No que respeita aos objetivos de redução das emissões de GEE, o executivo de Lisboa considera-se “um bom exemplo” a nível mundial e tem procurado desmentir a tese de que a descarbonização seja um obstáculo ao crescimento económico.

Na sexta-feira, com o primeiro-ministro espanhol ao seu lado, António Costa também reiterou “o compromisso” de Portugal em relação ao Acordo de Paris de 2015, “com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius face aos níveis pré-industriais e a sua firme intenção de manter políticas ambiciosas com vista à neutralidade carbónica em 2050”.

Ainda em matéria ambiental, durante a cimeira luso-espanhola, os dois países comprometeram-se em criar estruturas permanentes para controlar o cumprimento da convenção que regula a gestão dos rios partilhados, e António Costa anunciou que Portugal, Espanha e França têm de apresentar em Bruxelas o projeto de interligações energéticas até 15 de dezembro.

Decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais reúnem-se entre hoje e o próximo dia 18 na COP27. Nesta conferência estarão responsáveis políticos em representação de mais de duas centenas de países.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.