A rentrée será ainda determinante para se conhecer a posição dos partidos de esquerda, sobre o Orçamento de Estado para 2022.

Líderes que dependem das autárquicas

Os próximos dias vão ser marcados pela chamada rentrée política, com os principais partidos a dizerem onde vão aplicar as suas energias, nos próximos meses.



Esta rentrée tem um pormenor que a torna mais importante, porque antecede, em poucas semanas, as eleições autárquicas, de 26 de Setembro.

É neste pormenor que os principais líderes vão focar os seus discursos, porque os resultados podem ditar o futuro imediato de alguns deles. Sobretudo, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos podem abandonar as presidências do PSD e do CDS, respectivamente, se os resultados conseguidos nas autárquicas forem tão maus, como algumas sondagens prevêem.

Como noutras alturas, é sempre difícil dizer o que é, no plano nacional, uma derrota ou uma vitória, numas eleições que se dividem por 308 municípios. Muitos deles são tão distantes do centro das atenções que nem os seus nomes são memorizados, pela maioria dos portugueses.

Por isso, as vitórias e derrotas desenham-se nas principais cidades, começando em Lisboa e Porto e acabando em Coimbra, Setúbal e Braga, mas passando por todas as capitais de distrito.

Rio tem algumas hipóteses de sobrevivência, se acaso o PSD vencer num número aceitável de capitais de distrito, sendo de considerar em teoria, a possibilidade de vitória em Lisboa e, quem sabe, no Porto.

Pelo contrário, Francisco Rodrigues do Santos, deve ter os dias contados, como se diz, mesmo no interior do seu partido. O CDS nunca foi um partido de vocação autárquica e, mesmo com muito boa vontade, é difícil vislumbrar algumas escassas possibilidades de vitória. Por isso, a sua renúncia à liderança dos centristas pode acontecer na noite de 26 de Setembro. E, quem tem percorrido o país, notou até a falta de propaganda, das candidaturas centristas.

O PCP com a sua tradicional coligação, a CDU, espera recuperar algumas das nove autarquias que perdeu há quatro anos, para o PS, como seja o caso de Almada, um dos seus bastiões. Isso já seria uma vitória.

Mas, se pelo contrário, a derrota do PCP se acentuar, isso não põe em perigo a liderança de Jerónimo Sousa que continuará ao leme da embarcação.

O mesmo se pode dizer do Bloco de Esquerda, mas com algumas diferenças. Catarina Martins tem adversários que, pacientemente, têm esperado pelo melhor momento, para a desalojarem da liderança. E esse momento pode ser uma derrota autárquica.

A rentrée será ainda determinante para se conhecer a posição dos partidos de esquerda, sobre o Orçamento de Estado para 2022. Costa quer juntar ao PS os votos dos comunistas e do Bloco. Talvez consiga.





