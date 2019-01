Conselho Superior da Magistratura considera que "expressões e juízos utilizados no acórdão constituem infração disciplinar".

Portugal. Juiz vai ser punido por desvalorizar violência contra "mulher adúltera"

Vai ser punido o juiz Neto de Moura, do Tribunal da Relação do Porto, que desvalorizou num acórdão de outubro de 2017 a agressão de uma mulher pelo marido num caso de violência doméstica, recorrendo a expressões que chocaram o país e foram consideradas motivo de infração disciplinar por parte do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Embora a votação tenha sido renhida (oito votos a favor e sete contra), a entidade que supervisiona os juízes rejeitou arquivar o caso, apesar da sugestão nesse sentido feita pelo conselheiro responsável pela análise ao assunto. "O CSM considerou que, no caso em apreciação, as expressões e juízos utilizados constituem infração disciplinar, pelo que foi rejeitado o projeto de arquivamento apresentado a plenário e determinada a mudança de relator para apresentação de novo projeto na próxima sessão", indicou a entidade numa nota divulgada à imprensa.

O Conselho lembrou que "a censura disciplinar em função do que se escreva na fundamentação de uma sentença ou de um acórdão apenas acontece em casos excecionais", mas não deixou de referir que, nesta situação, a infração foi considerada "em virtude de as expressões em causa serem desnecessárias e autónomas relativamente à atividade jurisdicional".

O acórdão, com as assinaturas de Neto de Moura, responsável pela decisão, e de Maria Luísa Arantes, indicava: "O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372) punia com uma pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse ato a matasse".



