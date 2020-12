A circulação entre concelhos será permitida entre 23 e 26 de dezembro, e na véspera e no dia de Natal poderá circular-se na via pública até às 02:00, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Portugal já sabe como vai ser o Natal e o Ano Novo

Redação A circulação entre concelhos será permitida entre 23 e 26 de dezembro, e na véspera e no dia de Natal poderá circular-se na via pública até às 02:00, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Como já tinha sido anunciado ontem pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo português aliviou as restrições durante a época natalícia.

Na conferência de imprensa para apresentar as novas medidas de restrição devido à pandemia e o plano para o Natal, António Costa explicou que é fundamental manter o esforço para que se possa "atingir o objetivo de chegar ao Natal com o menor número de infetados possível" uma vez que "quanto menos infetados, menor o risco de transmissão".



Entre as medidas anunciadas, as que têm mais impacto para o Natal são a possibilidade a circulação entre concelhos - que será permitida nos dias 23, 24 e 25 - e o facto de não haver número limite de pessoas para as reuniões familiares. Costa afirma que este é "um voto de confiança aos portugueses" e pede para que as famílias "tenham cuidado para que partilhem entre família, mas não partilhem o vírus".

"O nosso entendimento é que não deve ser o Estado a imiscuir-se na organização da vida familiar e, portanto, as famílias têm hoje já suficiente informação para saberem que todos os encontros são momentos de risco", disse ainda.

Na época natalícia, os restaurantes podem funcionar nas noites de 24 e 15 até à 1h, e no dia 26 podem servir almoços até às 15h30.

Na noite de Ano Novo vai voltar a ser proibido circular entre concelhos e não serão permitidas festas públicas nem ajuntamentos na via pública para mais de 6 pessoas.

Na rua, pessoas podem circular até às 2h na noite de 31 e podem circular até às 23h no dia 1 de janeiro. Ou seja, há também exceções no habitual horário de recolher obrigatório. Os restaurantes podem funcionar na noite de 31 até 1h da manhã e haverá serviços de almoços no dia 1 até as 15h30.

Estas medidas serão, contudo, sujeitas a avaliação no dia 18 de dezembro para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de covid-19. O primeiro-ministro diz ainda que "o estado de emergência vai manter-se até que seja necessário".





