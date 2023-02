O cálculo é realizado desde 14 de julho e atualizado ao segundo num contador eletrónico junto à 2.ª circular.

Turismo

Portugal já perdeu quase 650 ME com atraso na decisão sobre novo aeroporto

Lusa O cálculo é realizado desde 14 de julho e atualizado ao segundo num contador eletrónico junto à 2.ª circular.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) apontou esta terça-feira que Portugal já perdeu quase 650 milhões de euros pela não decisão de um novo aeroporto, valor que está agora visível num contador eletrónico junto à 2.ª circular, Lisboa.

Marcelo espera que novo aeroporto não demore "eternidades" a concretizar-se O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do PSD, Luís Montenegro, reúnem-se esta sexta-feira à tarde para discutir a metodologia sobre a futura solução aeroportuária para a região de Lisboa.

O cálculo é realizado desde 14 de julho e atualizado ao segundo no contador eletrónico que foi inaugurado na 2.ª circular, em Lisboa, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, sendo resultado de um estudo da CTP com a EY.

“O ano passado iniciámos um estudo com a Ernst & Young [EY] para tentar medir qual o impacto da não decisão de um aeroporto e, desde logo, pensámos na ideia de colocar este contador, que já estava no nosso ‘site’, para que as pessoas em geral e o poder político em particular pudessem ter noção do custo da não tomada de uma decisão sobre o aeroporto”, apontou o presidente da CTP, Francisco Calheiros, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

Desde julho e até às 16h30 desta terça-feira o número aproxima-se dos 650 milhões de euros, sendo resultado de uma análise que contou com a participação de todos os ‘stakeholders’ (partes interessadas), nomeadamente agências de viagens, hotelaria, aviação, aeroportos, animação, restauração, entre outros.

A história inacabada de um aeroporto! Assim se passaram 55 anos, sem uma solução.

“Calculámos quantas frequências estávamos a perder [devido à falta de ‘slots’], qual o tráfego médio e o gasto médio por turista” para apurar o número divulgado, explicou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.