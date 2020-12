Apesar de ter só 18 casos confirmados e todos associados à Madeira, o país aparece em segundo lugar de uma lista de 15 países que já detetaram a variante. Instituto Ricardo Jorge está a investigar amostras suspeitas e admite que possa haver casos no continente.

Portugal já é o segundo país a seguir ao Reino Unido com mais casos da nova variante

Portugal já detetou 18 casos da variante do vírus SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido. E apesar de todos se concentrarem no arquipélago da Madeira, esse número, que poderá vir a ser maior, faz do país o segundo com mais pessoas infetadas com a nova estirpe, a seguir ao Reino Unido e numa lista de estados que também detetaram casos semelhantes.

Quem o afirma é João Paulo Gomes, investigador e coordenador do estudo de variabilidade genética SARS-Cov-2 no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que calculou esta posição com base apenas nos dados comprovados dos países onde a variante já foi identificada.

"Quando vamos às bases de dados públicas as sequências dos genomas já sequenciados com o vírus que correspondem a esta variante, na realidade existem 15 países: o Reino Unido em primeiro, com cerca de 4.200 sequências, e Portugal, [que] aparece em segundo. Apesar de termos só estes 18 já estamos em segundo", afirmou esta terça-feira, na conferência de imprensa de balanço epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O investigador desdramatiza, no entanto, esse lugar lembrando que o país e, em particular a região da Madeira, são destinos turísticos, e que há também muitos emigrantes portugueses no Reino Unido.

Apesar de ainda não ter sido confirmado nenhum caso no continente, admite que a variante já possa estar a circular também aí, tendo sido detetados casos suspeitos na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas que não se confirmaram.

Segundo o especialista, os 18 casos são todos associados à Madeira e identificados entre cidadãos portugueses e alguns estrangeiros.

Reconhecendo que a variante britânica "tem um poder de transmissão bastante superior a todas as outras" e que há uma preocupação geral e científica em torno desse facto, João Paulo Gomes refere que "é algo para o qual devemos estar preparados” e que é normal que o número de casos "aumente" e que a circulação da nova variante seja detetada também no continente.



Por isso, o INSA está a seguir "duas pistas" de investigação: uma relacionada com o historial de viagens ao Reino Unido, com dados fornecidos pela DGS, e a outra com os testes de rastreio à covid-19.

"Por um lado, de acordo com a indicação que a DGS nos deu sobre os casos com historial de viagem, estamos a receber indicação de muitos laboratórios sobre a presença de amostras de covid positivas de pessoas com historial de viagem associado ao Reino Unido", referiu.

A segunda abordagem, que, de acordo com o especialista "é particularmente relevante", prende-se com o facto de se ter percebido que os testes de diagnóstico da covid-19, que se baseiam em várias regiões do vírus, por vezes falham a deteção de uma dessas regiões. "E isto é uma fortíssima indicação de se tratar da presença da variante do Reino Unido."

INSA está a recolher amostras de todo o país

"Estamos a perseguir esta variante no país e, eventualmente, a tentar encontrar outras", declarou o investigador.

Para o efeito, o INSA está a receber amostras laboratoriais "suspeitas", de todo o país, assim como várias dos aeroportos de Lisboa e Porto.

"Estamos não só a contactar os laboratórios, a solicitar o envio de amostras que cumpram este requisito, como estamos a ser contactados por laboratórios que, não tendo recebido qualquer contacto da nossa parte nos estão a indicar voluntariamente a existência de amostras que cumprem este requisito", afirmou.

Apesar da maior transmissibilidade não há notícia de que a nova variante seja mais grave, nem que as vacinas criadas não sejam eficazes contra ela.

