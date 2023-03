São algumas daas medidas de combate à crise anunciadas esta sexta-feira pelo Governo português. Conheça a lista completa.

Portugal. IVA zero em cabaz essencial e apoio de 30 euros para famílias vulneráveis

Esta sexta-feira, o ministro das Finanças português, Fernando Medina, anunciou em conferência de imprensa conjunta com as ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, um novo pacote de medidas para combater o aumento do custo de vida.

Taxa de IVA a zero para cabaz essencial

A primeira medida apresentada pelo Governo foi a adoção da taxa zero do IVA para o cabaz de bens essenciais, medida que já vinha a ser discutida pela opinião pública, sobretudo, depois do resultado negativo que uma medida similar obteve em Espanha, onde os preços chegaram a aumentar.

O Governo ainda não definiu a tipologia de produtos que vão integrar o cabaz. "Será aplicada num cabaz que será alvo de acordo", referiu o ministro, salientando que este terá por base o cabaz de alimentação saudável elaborado pelo Ministério da Saúde, mas que abrangerá também "os produtos mais consumidos" pelas famílias portuguesas.

A medida vai custar 410 milhões de euros ao Estado e será provisória, de abril a outubro deste ano.



"A medida do IVA é concretizada no quadro da existência de um acordo", referiu, precisando: "Só no quadro desse acordo, em que estamos a trabalhar com muito bom espírito [é que será aplicada].

Medina disse ainda que espera poder chegar a acordo no início da próxima semana, para que a medida possa "rapidamente" começar a ser aplicada, sublinhando que o objetivo é conseguir "repercutir nos preços a descida do IVA" e alcançar assim a estabilização da evolução dos preços.

30 euros para famílias vulneráveis

O Governo vai dar um novo apoio mensal de 30 euros às famílias mais pobres para compensar a subida dos preços. Segundo Medina, o pagamento deste apoio será automático e será feito de forma trimestral, vigorando entre janeiro e dezembro deste ano. Assim, prevê-se que o Governo pague em breve o apoio do primeiro trimestre.

Segundo a informação vinculada pelo Ministério das Finanças, este apoio chegará a cerca de um milhão de agregados familiares e terá uma majoração de 15 euros por criança (chegando a 1,1 milhões de crianças e jovens).

No total, este apoio às famílias mais vulneráveis terá um custo de 580 milhões de euros.

Aumento de 1% para a função pública

O Governo vai propor aos sindicatos que o aumento salarial adicional de 1% e a subida do subsídio de alimentação para seis euros na função pública sejam aplicados a partir de abril, disse a ministra da Presidência.

A data foi avançada por Mariana Vieira da Silva no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, numa conferência de imprensa para apresentar as novas medidas do Governo para mitigar o aumento do custo de vida, onde estiveram também o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. "Aquilo que proporemos aos sindicatos na próxima quarta-feira é que estes valores se apliquem a partir de abril", disse a ministra da Presidência.

Em causa está um aumento adicional de 1% nos salários dos 742 mil funcionários públicos, além do que foi aplicado em janeiro, e um aumento do subsídio de refeição, dos atuais 5,20 euros para seis euros.

A ministra explicou que com este novo aumento salarial "continua a existir uma diferente valorização" dos salários mais baixos face aos mais altos na função pública. Na base da tabela remuneratória única o aumento salarial atinge os 10,3% e no topo da carreira 3,1%. "O aumento é igual para todos [1%] mas mantém-se a lógica com que assinámos o acordo [com dois sindicatos], de valorizar mais os salários mais baixos porque é sobre estas famílias que a inflação pesa mais", destacou a ministra.

Este novo pacote financeiro o aumento da massa salarial passa de 5,1% para 6,3% "com cerca de mais de 50% dos trabalhadores da administração pública a crescer acima de 6%" no conjunto das duas medidas. O total da despesa com as valorizações salariais, incluindo progressões e promoções, passa assim a ser de 1.624 milhões de euros.

As medidas resultam numa atualização da tabela remuneratória em 3,6% e numa passagem de despesa nesta componente de 738 milhões de euros para 924 milhões de euros, indicou a governante.

Já o aumento do subsídio de refeição (que tinha tido um aumento de 4,77 para 5,20 euros em outubro) passa para seis euros em abril, o que significa um aumento de despesa de 56 milhões de euros para 174 milhões, acrescentou Mariana Vieira da Silva.

"Isto significa que do ponto de vista dos salários partimos em sede de acordo de um aumento de salários e subsídio de refeição de 3,1% e alcançamos neste momento um aumento de 4,3%" a que acrescem as outras medidas de valorização das carreiras gerais e as progressões e promoções, disse ainda a ministra.

Em janeiro deste ano, a base remuneratória da administração pública aumentou de 705 euros para 761,58 euros (cerca de 8%), enquanto os trabalhadores que ganham até cerca de 2.600 euros brutos receberam um aumento de 52,11 euros e, a partir desse valor, foi aplicada uma atualização de 2%.

*com Lusa

