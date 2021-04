Registaram-se mais três mortes e 441 novos casos de infeção.

Portugal. Internamentos sobem no último dia

Portugal contabilizou hoje mais três mortes relacionadas com a pandemia de covid-19 e 441 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista um aumento dos internamentos.

Em internamento nas enfermarias estão 428 doentes, mais 13 do que no sábado. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 109 pessoas, mais seis que no dia anterior. No total, são mais 19 pacientes hospitalizados que ontem.

De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831.001 casos confirmados e 16.945 óbitos.

