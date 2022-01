Portugal registou mais 125 internamentos em enfermaria por covid-19 e mais seis em cuidados intensivos nas últimas 24 horas, segundo os dados oficiais.

Relatório diário

Portugal. Internamentos por covid-19 disparam em dia com 31 mortes

Lusa

Foram confirmados, nas últimas 24 horas, 21 917 novos casos de covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há a registar mais 31 mortes por causa do vírus.



Estão agora internadas 1.938 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2 em enfermaria (mais 125 que ontem) e 174 em unidades de cuidados intensivos (mais seis).

Os 31 novos óbitos associados à covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (17), na região Norte (6), no Centro (3), no Algarve (3) no Alentejo (1) e na Madeira (1).

O maior número de novas infeções registou-se na região Norte (8.937) e em Lisboa e Vale do Tejo (7.938)

