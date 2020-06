Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região a concentrar a esmagadora maioria de novos casos positivos de covid-19.

Portugal inicia terceira fase do desconfinamento com descida no número de infetados

Ana TOMÁS Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região a concentrar a esmagadora maioria de novos casos positivos de covid-19.

Portugal entra esta segunda-feira, 1 de junho, na terceira fase de desconfinamento, com uma descida no número de infetados, face a domingo. E

Hoje foram registados novos 200 casos positivos no país, um número inferior aos 297 contabilizados ontem. No entanto, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a esmagadora maioria das novas infeções, concentrando 193 das verificadas esta segunda-feira. Os restantes novos casos positivos verificaram-se no Centro (mais três que ontem), no Algarve (mais dois) e nos Açores (mais dois). No Norte não foram registadas novas infeções.

O total de infetados no país é agora de 32.700, havendo 1720 a aguardar resultados de análise laboratorial e 27.958 como contactos em vigilância.

No que respeita aos óbitos, foram registadas mais 14 mortes hoje, o mesmo número verificado ontem. Os óbitos desta segunda-feira elevam o total de vítimas mortais, desde o início da pandemia, para 1424.

Ao contrário do que acontece com o número de infetados, na região Norte houve mais óbitos esta segunda-feira, sete do total, do que em Lisboa e Vale do Tejo (mais seis que ontem) e no Centro (mais um).

Entre ontem e hoje registou-se uma descida nos internamentos hospitalares, de 474 para 471, e mantém-se 64 pessoas nos cuidados intensivos.









