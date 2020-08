Em perigo de extinção, foram encontradas 15 ninhadas até 10 de agosto, anunciou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Portugal. Há mais 50 crias de lince no Vale do Guadiana

Em perigo de extinção, foram encontradas 15 ninhadas até 10 de agosto, anunciou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

São já 50 as crias de lince nascidas durante a primavera em Portugal no âmbito do programa ibérico de conservação desta espécie considerada em perigo de extinção.

De acordo com a Wilder, a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo prevê que “ainda se possa chegar às 20 ninhadas e a um número de crias próximo de 60” e acrescenta que "se tal acontecer serão mais sete ninhadas do que em 2019 e cerca de mais 15 crias.”

Neste momento estima-se que existam mais de 120 linces-ibéricos no Vale do Guadiana, numa área com cerca de 500 quilómetros quadrados. O lince-ibérico (Lynx pardinus), felino das barbas e dos pêlos em forma de pincel na ponta das orelhas, era uma espécie comum na Península Ibérica. Em meados do século XIX, seriam cem mil.

Foram várias as razões que levaram ao declínio da espécie. O colapso das populações de coelhos-bravos, a sua principal presa, agravado por duas doenças – a mixomatose, nos anos 50, e a febre hemorrágica viral, nos anos 80 - e também mais a caça indiscriminada. Outro dos motivos para a quase extinção do lince-ibérico é a perda de habitat pelas campanhas agrícolas e pela reflorestação com eucalipto e pinheiro-manso, que destruíram os matagais mediterrâneos, explica a Wilder.

Até 2015, foi uma espécie Criticamente Em Perigo de extinção. Em Portugal, o lince-ibérico chegou a viver numa situação de “pré-extinção”. Atualmente, fruto de um programa de conservação a nível ibérico, que aposta na reintrodução na natureza de animais nascidos em cativeiro, o lince-ibérico está a recuperar, lentamente, os seus territórios históricos. É o caso do Vale do Guadiana.

A primeira cria nascida na natureza no Vale do Guadiana, em 40 anos, foi confirmada a 5 de maio de 2016. “Ao longo dos últimos anos a população de linces do Vale do Guadiana tem vindo aumentar os seus efetivos e o sucesso do programa de reintrodução é bastante evidente, com uma elevada taxa de reprodução”, escreve o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A população de linces naquela região alentejana é monitorizada por dezenas de câmaras de foto-armadilhagem, espalhadas pelo seu território. Estas são parte crucial na identificação das novas crias. “O facto dos pequenos linces andarem sempre muito próximos torna mais fácil saber quantos compõem a ninhada e sempre que um território de uma fêmea reprodutora é descoberto são instaladas múltiplas câmaras”, explica o ICNF.

