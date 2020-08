Em relação aos dados de ontem, o aumento diário de casos representa uma variação de 0,47%. No caso dos óbitos, registou-se um aumento de 0,12%.

Portugal. Há mais 238 novos casos de covid-19, maioria na região de Lisboa

Em relação aos dados de ontem, o aumento diário de casos representa uma variação de 0,47%. No caso dos óbitos, registou-se um aumento de 0,12%.

Portugal regista, este sábado, dia 1 de agosto, mais 238 novos casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, totalizando 26.231 casos ativos com covid-19, um aumento de 0,47% no número total de casos de infeção.

Registaram-se mais duas mortes, uma delas na região do Alentejo e outra em Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Foi na região LVT onde se registaram 60% das novas infecções desta sexta-feira, totalizando 26.231 casos, mais 164 do que na véspera.

Portugal. Novas regras para o tráfego aéreo entraram hoje em vigor O tráfego aéreo continua aberto com os países que integram a União Europeia, os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o Reino Unido.

Existem, à data do anúncio do boletim da Direção Geral de Saúde, 375 pessoas internadas, menos 6 que na sexta-feira. Há o registo ainda de menos uma pessoa internada nos cuidados intensivos, sendo 40 o número total de pacientes nessas condições.



De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 51.310 casos de infeção confirmados e 1.737 mortes.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.