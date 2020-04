No total são 1143 casos recuperados. Mais 23 pessoas morreram, mas menos quatro do que ontem. Mas o Alentejo registou a primeira morte.

Portugal. Há mais 226 doentes curados e morreram menos pessoas

Paula SANTOS FERREIRA No total são 1143 casos recuperados. Mais 23 pessoas morreram, mas menos quatro do que ontem. Mas o Alentejo registou a primeira morte.

Mais doentes curados, menos mortes que no dia anterior, menos internamentos e doentes nos cuidados intensivos, segundo mostra o boletim epidemiológico desta quarta-feira apresentado pela Direção-geral da Saúde.



Os casos confirmados de infeção continuam a aumentar. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 603 pessoas infectadas, subindo o total para 21.982 casos confirmados de doença, o que corresponde a um crescimento de 2,8%. Esta quarta feira as infeções conheceram um aumento superior ao de terça-feira, onde se registaram menos 87 novos doentes contaminados.

No entanto, pelo segundo dia consecutivo os casos de recuperados ultrapassaram os de doentes que não sobreviveram à infeção pela covid-19. Houve mais 226 doentes considerados livres da infeção (ontem foram mais, 307), num total de 1143 casos em todo o país.

Alentejo regista primeiro óbito



Os óbitos subiram, mas menos do que terça-feira. Houve 23 doentes que não sobreviveram elevando para 785 o número mais trágico.

Na região do Alentejo há um novo dado que ninguém gosta de ver. Desde o início da pandemia não tinha ocorrido ainda nenhuma morte por infeção da covid-19. Mas nas últimas 24 horas, um dos doentes não sobreviveu. É a primeira morte no Alentejo. Atualmente, apenas a Ilha da Madeira continua sem nenhum óbito.

Crise em Portugal. Quando o coronavírus se junta à vontade dos patrões Com quase um milhão de trabalhadores em layoff e mais 53 mil desempregados só em março, Portugal enfrenta uma nova crise social. Há empresas que despedem empregados ao mesmo tempo que recorrem ao Estado. Apoios existentes não são suficientes.

Ao nível dos internamentos e doentes nos cuidados intensivos, os casos continuam a diminuir. No primeiro caso, deixaram de estar internadas 26 pessoas, o que significa um total de 1146 pessoas, e há menos seis pacientes nas unidades de cuidados intensivos, descendo para 207 os casos totais no país.

Os casos em vigilância pelas autoridades não sofreram qualquer alteração, mantendo-se os 30646 doentes de terça-feira. No próximo dia 30, o parlamento vai discutir a renovação ou não do estado de emergência no país, que vigora até dia 2 de maio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.