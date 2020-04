Nas últimas 24 horas, 307 doentes tiveram alta hospitalar, sendo considerados curados da infeção pelo coronavírus. Houve 27 doentes que não sobreviveram.

Portugal. Há 917 doentes curados e já são mais do que as vítimas mortais

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas, 307 doentes tiveram alta hospitalar, sendo considerados curados da infeção pelo coronavírus. Houve 27 doentes que não sobreviveram.

Pela primeira vez os casos de doentes recuperados, ou seja curados, supera o número de óbitos no país, como frisou o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, na conferência de imprensa da Direção-geral da Saúde de hoje.

Nas últimas 24 horas 307 pessoas tiveram alta, após a realização dos dois testes de despistagem para o coronavírus terem dados negativos. O número de recuperados subiu de 610 para 907.

Há quatro dias que este número se mantinha sem alterações. Hoje as notícias foram boas com mais de 300 pessoas com alta hospitalar.

Covid-19. Consórcio de investigação lança projeto de ensaio serológico em Portugal Os primeiros ensaios “já estão em curso”

O número de mortes no país subiu dos 735 para os 762. Um número inferior ao dos doentes já recuperados.

Os casos de internamentos e de doentes nos cuidados intensivos também diminuiu, registaram-se menos 36 internamentos, estando agora hospitalizadas 1172 pessoas. De ontem para hoje deixaram os cuidados intensivos dois doentes, passando dos 215 para 213.

Mais uma boa notícia. O número de doentes sob vigilância também diminuiu, com 159 pessoas a menos nos contactos das autoridades de Saúde. O total é de 30 646.

Os casos de infeção, esses aumentaram. Nas últimas 24 horas registaram-se também 516 novos casos de infeção, subindo o número total para 21 379.

