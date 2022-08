Portugal. Há 35 mil britânicos à espera do novo cartão de residência

Sai um “Brexit” suave para os “expatriados” britânicos em Portugal

“Expatriados” britânicos são tranquilizados por Portugal, enquanto que portugueses no Reino Unido são confrontados com o que significa ser “emigrante” num país onde cresce a xenofobia. No dia seguinte a um Brexit sem acordo, a 31 de outubro, as diferenças entre as duas comunidades não serão apenas de léxico.