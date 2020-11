Quer sair de casa depois das 13h00 no próximo sábado? É melhor ter a certeza que é possível.

Portugal. Governo anuncia limitações na circulação aos fins de semana

Redação Quer sair de casa depois das 13h00 no próximo sábado? É melhor ter a certeza que é possível.

O primeiro-ministro português, António Costa, escolheu o sábado à noite para explicar os contornos das novas medidas do estado de emergência, que entra em vigor amanhã, dia 9. E é precisamente ao fim de semana que as coisas vão ser diferentes.

A circulação está limitada nos próximos dois fins de semana ( 14 e 15 de novembro e de 21 e 22 de novembro), entre as 13h00 de sábado e as 05h00, tanto no sábado como no domingo, nos 121 concelhos de maior risco de contágio.

No final de um Conselho de Ministros extraordinário para tomar medidas no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, Costa afirmou que só "haverá liberdade de circulação nas manhãs de sábado e de domingo".

O Governo decretou também, como já era esperado, o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro.

Com Lusa.

