O fisco português é acusado, de ter feito em conjunto com a GNR, operações STOP ilegais, em que era apreendidos os automóveis de pessoas que se verificava que tinham dívidas ao fisco.

Portugal 4 min.

Portugal. Governo abre investigação à operação STOP do fisco

O fisco português é acusado, de ter feito em conjunto com a GNR, operações STOP ilegais, em que era apreendidos os automóveis de pessoas que se verificava que tinham dívidas ao fisco.

A operação STOP feita pela Autoridade Tributária (AT), com apoio da GNR, nas estradas de Valongo, esta terça-feira, vai ser alvo de um inquérito, revelou em entrevista à SIC Notícias o secretário de estado dos Assuntos Fiscais. António Mendonça Mendes mandou cancelar a operação de cobrança de dívidas ao fisco que detetou 93 casos em 4500 automóveis investigados, de acordo com o Correio da Manhã. “Esta situação não volta a ser repetida. Nós estamos a fazer um inquérito para determinar todo o enquadramento desta operação e tirar todas as consequências que forem necessárias”, afirmou.





Ao Observador, o gabinete do ministério das Finanças já tinha dito que esta medida não tinha sido “definida centralmente” e está a “verificar o enquadramento em que a respetiva Direção de Finanças definiu esta ação”.





António Mendonça Mendes começou por adiantar que, desde o dia 7 de maio, no distrito do Porto, foram levadas a cabo cinco operações como a desta terça-feira que, defende, “não contribuiu para um clima de confiança”. “Eu quero deixar uma coisa muito clara: há uma desproporção entre os meios que são utilizados nesta operação e o fim desta operação”, disse o secretário de estado, acrescentando que “não apenas foi dada a ordem de cancelamento imediato” mas que assim que teve conhecimento desta operação “foi dada ordem de cancelamento de qualquer operação desta natureza para cobrar dívidas”.





O secretário de Estado defendeu ainda que “não preciso de estar na rua a fazer esta operação” embora não tenha “dúvidas” que o objetivo desta ação era “benigno” e de “contribuir para a arrecadação de receita, que é receita que está em falta”. “Este episódio não abala em nada a confiança que tenho na direção-geral, no seu todo”, afirmou, acrescentado que “este tipo de ações são um erro porque são desproporcionais”.





Fisco ameaçou penhorar viaturas

A Autoridade Tributária, em colaboração com a GNR, esteve esta terça-feira de manhã — entre as 8h e as 13h — a parar condutores em Alfena, em Valongo. Fonte do fisco no local disse à agência Lusa que a iniciativa “Ação sobre Rodas” passava por “intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem”. “Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas”, disse.





De acordo com a mesma fonte, o controlo dos devedores – que estava a ser feito através do cruzamento de dados das matrículas das viaturas com a existência de dívidas ao fisco – foi realizado por cerca de 20 elementos da AT e outros 10 da GNR em tendas colocadas na rotunda da Autoestrada A41, na saída de Alfena (distrito do Porto). Fonte da GNR explicou ao Observador que esta força de segurança “limitou-se a garantir a segurança e circulação rodoviária” e, por isso, foi “alheia à forma de atuação da AT e aos procedimentos observados”.

O efetivo da GNR limitou-se a garantir a segurança e circulação rodoviária, sendo a Guarda alheia à forma de atuação da AT e aos procedimentos observados”, disse fonte da GNR por email depois de contactada pelo Observador.





A agência Lusa diz ter testemunhado no local a paragem de mais de 10 viaturas e as imagens da SIC mostraram as operações em curso, já depois de o ministério das Finanças ter anunciado o cancelamento da operação. Os elementos da GNR mandavam parar as viaturas, consultavam os agentes da AT e, mediante a existência de dívidas, solicitavam aos condutores que as liquidassem.





Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos questiona operação

Em entrevista à SIC, Paulo Ralha, representante do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, afirmou que estas ações de fiscalização são constitucionais e que os agentes do fisco “agiram no âmbito das suas funções” mas sublinha que a operação “é imaginativa e bastante desproporcional”. “Há uma desproporção face aos meios envolvidos, ao alarido mediático e aos efeitos. Porque estes efeitos podem ser prosseguidos de forma muito mais recata no Serviço de Finanças. Estas dívidas até costumam ser saldadas automaticamente”, acrescentou.

“É de certa forma ridícula” esta operação porque nem sequer terá um efeito de moralização aos cidadãos, afirmou o sindicalista. “Estamos a falar de valores pequenos. Se fosse uma grande operação de combate à fraude e à evasão fiscal, que envolvesse uma falta de milhares ou de milhões de euros, aí sim justificava-se. Nesse caso, mostrava-se que o fisco estava a perseguir os grandes devedores. E que, se chega aos grandes, também chega aos pequenos”.

Questionado sobre de onde partiu a ordem para constituir esta operação STOP, o presidente do sindicato afirma que foi da Direção de Finanças. Iniciativas como esta podem ser da responsabilidade da Direção de Finanças ou dos Serviços de Finanças. A diferença é que “quando vem do Serviço de Finanças, as operações não levam nenhum nome”: “mas quando vem da Direção, normalmente colocam um nome para parecer algo mais imponente”, concluiu.





Bruno Amaral de Carvalho

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.