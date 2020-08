Portugal. GNR põe fim a festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil no Algarve

A Guarda Nacional Republicana (GNR) interrompeu no domingo uma festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil, no Algarve, cujos promotores tinham sido advertidos para não realizarem o evento privado, promovido nas redes sociais.

Com o verão a meio no hemisfério norte, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou esta terça-feira que a proporção de infetados pelo novo coronavírus está a aumentar globalmente entre a população mais jovem, colocando em risco o setor populacional mais vulnerável, tal como a população mais velha e doente, refere a Reuters.

Esta é uma realidade que está a preocupar as autoridades. De acordo com a Lusa, a Guarda Nacional Republicana (GNR) interrompeu no domingo uma festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil, no Algarve, cujos promotores tinham sido advertidos para não realizarem o evento privado, promovido nas redes sociais.

Em comunicado, a GNR especificou que os promotores do evento foram "previamente alertados face às medidas em vigor devido à pandemia da covid-19 e advertidos para não realizarem a festa", tendo a autoridade de saúde emitido parecer negativo para a sua realização, “por não estarem salvaguardadas todas as medidas preventivas, de proteção e segurança exigíveis”.

Apesar de terem sido advertidos, “os organizadores prosseguiram com o evento, tendo os militares da GNR chegado ao local e terminado imediatamente com a festa, ordenando a todas as pessoas que abandonassem o local”, indicou a guarda.

A GNR adiantou que a festa tinha sido amplamente divulgada pela empresa organizadora nas redes sociais, sendo a entrada exclusiva a clientes com reserva de mesa e a localização transmitida apenas 12 horas antes do seu início, contando com diversos artistas convidados.

Os organizadores da festa foram identificados, tendo o processo sido remetido para o tribunal e a GNR elaborado também um auto de contraordenação, uma vez que o evento não dispunha de licença especial de ruído emitida pela Câmara Municipal de Loulé, no distrito de Faro.

A operação dos militares do Destacamento Territorial de Loulé contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da GNR, depois de diversas denuncias a informar a realização da festa.

Com Lusa

