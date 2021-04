Uma festa ilegal que juntou mais de 100 pessoas na zona florestal de Alcabideche, no concelho de Cascais, no sábado, foi interrompida pelas autoridades depois de uma denúncia de ruído, foi hoje divulgado pela GNR.

Portugal. GNR interrompe festa ilegal com mais de 100 pessoas

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR explica que a operação policial decorreu de uma denúncia de ruído, tendo os militares se deslocado "de imediato para o local", uma zona florestal da localidade de Alcabideche.

"No decorrer das diligências policiais foi possível identificar 97 pessoas que se encontravam em incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário [devido à pandemia de covid-19], tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação", é referido na nota.

No âmbito desta operação, as autoridades elaboraram também dois autos de contraordenação no âmbito do regulamento geral do ruído e três por consumo de estupefacientes, que foram remetidos à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.

A GNR apreendeu ainda 13 doses de haxixe, um controlador de DJ, três colunas de som, um tripé, um gerador, um computador portátil e uns auscultadores.

Na operação participou também o Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

