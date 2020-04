Perante os gritos de socorro provenientes do interior de uma moradia no Seixal os militares da GNR local irromperam este na casa e depararam-se com a vítima a ser asfixiada pelo companheiro na sala de estar da casa.

Portugal. GNR apanha homem a asfixar mulher dentro de casa

A agressão ocorreu na tarde de domingo e foram os vizinhos que alertados pelos gritos chamaram as autoridades. Foi já quando a vítima estava a ser asfixiada pelo companheiro na sala de estar da casa que os militares da GNR conseguiram entrar na moradia e impedir o agressor de matar a mulher de 22 anos. Com apenas 20 meses, de acordo com o Jornal de Notícias, o filho de ambos estava no mesmo espaço. Os agentes agarraram no indivíduo de 32 anos e retiraram as mãos do pescoço da vítima, ainda consciente, que foi assistida no local.



Segundo o Jornal de Notícias, a vítimas já tinha apresentado queixas por violência anteriormente e tinha terminado a relação forçando a saída de casa do agressor. No domingo, o homem conseguiu entrar novamente em casa, com o propósito de recolher os seus pertences. Foi então que se deu a discussão e o homem acabou por tentar asfixiar a mulher com as mãos.

O agressor foi detido pelos militares da GNR e está nesta segunda-feira a ser ouvido no Tribunal do Seixal para aplicação de medidas de coação. Está indiciado pelo crime de violência doméstica.

