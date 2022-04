Governo pode decidir adotar novamente medidas restritivas, "quando a situação epidemiológica assim o justificar".

Formulário de localização de passageiros já não é obrigatório para entrar em Portugal

Ana TOMÁS O formulário de localização de passageiro que era obrigatório nas viagens aéreas e marítimas foi revogado no último decreto que estabelece as medidas excecionais e temporárias determinadas pelo Governo no âmbito pandemia da covid-19.

Cinco meses depois o formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Form -PLF) deixa de ser obrigatório nas viagens aéreas, e marítimas, com destino ou escala em Portugal.

A medida foi anunciada na semana passada, a 21 de abril, pela ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião do Conselho de Ministros sobre as alterações às exigências no âmbito da pandemia da covid-19.

O decreto foi publicado no mesmo dia. O documento explicita que "é revogado o regime do formulário de localização de passageiros, deixando de ser obrigatório o preenchimento do Passenger Locator Form pelos passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental ou de navios cruzeiro que aqui atraquem".

Esta revogação da obrigatoriedade do preenchimento do formulário entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação, na última sexta-feira, e põe fim a uma exigência que vigorou em Portugal mesmo após o fim dos testes obrigatórios para vacinados.

Recorde-se que desde meados de dezembro de 2021 e até à revogação neste último decreto, quem não apresentasse o formulário de localização de passageiros preenchido não poderia embarcar para Portugal.

Marta Temido explicou, citada pela Lusa, que a medida caiu com estas últimas alterações com o facto de o país ter deixado de fazer "rastreio de contactos de largo espectro".



O decreto onde é revogado o formulário inclui também o fim da obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços fechados, às exceção dos transportes públicos e dos estabelecimentos e serviços de saúde e lares e estruturas residenciais de pessoas vulneráveis.

O documento segue a resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de estado de alerta e que determina, no que respeita às medidas aplicáveis ao tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais, que o Governo possa decidir adotar novamente medidas restritivas, "quando a situação epidemiológica assim o justificar".

Ao contrário do Luxemburgo, para entrar em Portugal continua a ser necessário ou certificado de vacinação, ou de recuperação, ou, em caso de não possuir nenhum dos dois, teste com resultado negativo.

