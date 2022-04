Dentro de dias vai deixar de ser necessário apresentar este formulário para embarcar numa viagem de avião com destino a Portugal, anunciou hoje a ministra da Saúde.

Portugal. Formulário de localização de passageiros deixará de ser obrigatório em breve

O governo português decidiu hoje terminar com a obrigatoriedade de apresentação do formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Form), nas viagens aéreas com destino ou escala em Portugal.

Esta foi uma das medidas hoje anunciadas pela ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião do Conselho de Ministros sobre as alterações às exigências no âmbito da pandemia da covid-19 e que entram em vigor após a sua publicação em Diário da República.

Desde há meses que todos os passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental, e ainda os viajantes em navios cruzeiros, são obrigados a apresentar o formulário de localização de passageiros e quem não o fizer não pode embarcar para o país. Outros países já deixaram cair esta exigência, que no entanto continua a vigorar em Portugal.

“A explicação [para esta medida] é evidente e prende-se com aquilo que deixámos de fazer em termos de rastreio de contactos de largo espetro”, explicou Marta Temido.

Certificado digital e testes limitados

Também a apresentação do certificado digital Covid-19 ou um teste à covid-19 negativo vai deixar de ser necessário para entrar em lares e para visitar doentes nos hospitais em Portugal, anunciou hoje a ministra. De igual modo, o uso da máscara cai na generalidade e tudo graças à evolução positiva da situação epidemiológica no país.

A máscara continua a ser obrigatória apenas nos estabelecimentos e serviços de saúde, lares, estruturas de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis ou pessoas idosas e aos transportes coletivos de passageiros.

Aludindo aos transportes públicos, Marta Temido admitiu que o uso de máscara deixe de ser obrigatório quando Portugal atingir a meta fixada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças de 20 óbitos por milhão de habitantes e pelo Governo português.

A ministra da Saúde salientou que estas medidas foram tomadas depois de auscultar os peritos e as instituições habituais, ressalvando que, sazonalmente, poderão ter que voltar a modelar as medidas e decidi-las em sentido diferente.

