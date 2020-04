Dois grupos de prisioneiros açorianos libertados como medida de prevenção da pandemia nas cadeias ganham "boleia" nas aeronaves militares.

Portugal. Força Aérea transporta presos soltos que moram longe de casa

Redação Dois grupos de prisioneiros açorianos libertados como medida de prevenção da pandemia nas cadeias ganham "boleia" nas aeronaves militares.

Oito dos 240 reclusos que saíram em liberdade dos estabelecimentos prisionais portugueses, no sábado passado, no âmbito do regime excecional para proteção da comunidade prisional da infecção por coronavírus viajaram na Força Aérea até às suas regiões de residência.

Estes oito presos estavam detidos no Estabelecimento Prisional Regional de Ponta Delgada, e foram transportados sábado passado, dia 11 de abril, pela Esquadra 502- 'Elefantes' até às Lages, ambas nos Açores, informa a Força Aérea no seu site.

Facebook Força Aérea Portuguesa

E há mais uma viagem prevista nas aeronaves militares. "No decorrer desta semana, a Força Aérea vai realizar uma outra missão neste contexto, na qual mais cinco cidadãos, que se encontravam no Estabelecimento Prisional de Alcoentre e sem apoio social no Continente, serão transportados de Lisboa para os Açores", indica este ramo das forças armadas portuguesas.

Estas missões, como está explicado no site, decorrem no âmbito da nova lei, aprovada pela Assembleia da República, que estabelece o regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Conheça o preso português que fez oitos dias de greve de fome na cadeia David Andrade de Oliveira fez greve de fome para exigir, entre outras coisas, a saída antecipada dos prisioneiros em fim de pena. Garante que não há qualquer proteção dos presos contra a covid-19 no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

No total, serão mais de 2000 prisioneiros das cadeias portuguesas abrangidos pela nova lei decretada pelo Governo como medida para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Como explicou a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, um recluso infetado pode contaminar até 200 pessoas nos estabelecimentos prisionais. O Ministério da Justiça estima que terão saída antecipada das cadeias até aos 2246 reclusos, em Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.