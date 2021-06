O país está agora na mesma lista do Luxemburgo, a lista amarela, com viagens não essenciais a serem desaconselhadas pelo Governo britânico e obrigatoriedade de quarentena no regresso ao Reino Unido.

Portugal fora da "lista verde" do Reino Unido a partir de 8 de junho

Ana TOMÁS O país está agora na mesma lista do Luxemburgo, a lista amarela, com viagens não essenciais a serem desaconselhadas pelo Governo britânico e obrigatoriedade de quarentena no regresso ao Reino Unido.

Portugal está fora da "lista verde" do Reino Unido. O Governo britânico anunciou esta quinta-feira a retirada do país do corredor aéreo de países considerados de baixo risco de infeção por covid-19 e que não obrigam a quarentena no regresso a território britânico.

O ministro dos Transportes, Grant Shapps, afirmou que Portugal passa a estar na lista amarela, devido ao aumento de casos covid-19 e ao risco de mutações na variante indiana do vírus, refere a agência Reuters.

Portugal regista maior número de novos casos diários desde abril Portugal registou hoje uma morte relacionada com a covid-19 e 724 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o maior número desde o início de abril, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS)

A mudança tem efeitos a partir das 4h da próxima terça-feira, oito de junho. Quem chegar ao Reino Unido antes dessa data está sujeito às regras da lista verde, ou seja, não terá de fazer quarentena, refere o Governo britânico no site oficial de informação aos viajantes.

O país, incluindo ilhas (Madeira e Açores) está agora na mesma lista do Luxemburgo, com viagens não essenciais a serem desaconselhadas pelo Governo britânico. A par disso, quem tiver estado nos 10 dias anteriores à chegada a solo britânico num dos países cesta lista terá de fazer quarentena, além de ter de ter um teste com resultado negativo antes de embarcar e preencher um formulário.

A quarentena para os que viajem de países da lista amarela tem a duração de 10 dias, havendo a possibilidade de realizarem teste ao oitavo dia, segundo as regras definidas a 17 de maio, aquando da última revisão das listas feita pelo Governo britânico.

Marcelo. “Não é possível dizer" que adeptos "vêm em bolha e depois não vêm em bolha” O Presidente da República pediu coerência, referindo-se à presença de adeptos ingleses em Portugal para a final da Liga dos Campeões, e defendeu que “não é possível dizer que vêm em bolha” e isso não acontecer.

A notícia da saída de Portugal da "lista verde" que surge dias depois da polémica com a final da Liga dos Campeões, entre duas equipas inglesas e que levou milhares de adeptos britânicos às ruas do Porto, em muitos casos sem o devido cumprimento das regras sanitárias, apanhou de surpresa os milhares de turistas do Reino Unido que marcaram férias para território português, nas duas últimas semanas, sobretudo para o Algarve, e as companhias aéreas que viram as suas ações cair assim que se soube da saída de Portugal da lista verde.

Quando o Reino Unido desbloqueou as viagens de lazer, a 17 de maio, após mais de quatro meses de bloqueio, e colocou Portugal na lista verde, tornando-o no único grande destino de férias aberto aos viajantes britânicos, a medida beneficiou não só o turismo e a hotelaria portuguesa, mas várias companhias aéreas europeias.

Companhias aéreas no vermelho depois da retirada de Portugal

A decisão do Governo britânico de mover Portugal para a lista amarelo levou a uma queda das ações das companhias aéreas britânicas, na bolsa, segundo noticiou a agência Bloomberg, dedicada a notícias de economia e finanças.

Portugal abre as portas aos turistas do Luxemburgo e Europa a partir de 17 maio Os passageiros da UE, espaço Schengen e Reino Unido já podem vir passar férias ao país. Apenas cinco países estão excluídos desta permissão.

A EasyJet foi a mais afetada com as ações a caírem 6,07% a meio da tarde, ao mesmo tempo as da International Airlines Group (IAG) recuavam 5,67%, enquanto a Ryanair perdia 4,26% e a TUI 3,87%.

"Esta decisão, basicamente, corta a ligação do Reino Unido com o resto do mundo", acusou a EasyJet numa declaração à Reuters, adiantando também que não há novos países a serem adicionados à "lista verde".

À Bloomberg, cita a agência Lusa, a vice-presidente sénior do Conselho Mundial de Viagens e do Turismo, Virgínia Messina acusou o Governo britânico de voltar "a ignorar o setor do Turismo ao recusar-se a acrescentar novos destinos à já estreita lista verde”.

Para a responsável, esse facto associado à exclusão de Portugal vai “destruir a confiança necessária para viajar, diminuir as reservas futuras e dissuadir turistas”.

Governo português diz que lógica da decisão britânica "não se alcança"

O Governo português reagiu à notícia da retirada de Portugal da "lista verde" do Reino Unido atribuindo à decisão britânica uma lógica que "não se alcança”.

Escapadinha de fim-de-semana com a UEFA Esta é a compensação pelos trocos que a hotelaria e a restauração no Porto fizeram depois de o governo se vender por uma escapadinha de fim-de-semana com a UEFA.

“Tomamos nota da decisão britânica de retirar Portugal da ‘lista verde’ de viagens, uma decisão cuja lógica não se alcança”, reagiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por Augusto Santos Silva, na rede social Twitter, poucos momentos depois do anúncio britânico.

Tomamos nota da decisão britânica de retirar Portugal da “lista verde” de viagens, uma decisão cuja lógica não se alcança. Portugal continua a realizar o seu plano de desconfinamento, prudente e gradual, com regras claras para a segurança dos que aqui residem ou nos visitam. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) June 3, 2021

Na declaração, escrita em português e inglês, o ministério sublinha ainda que o plano de desconfinamento português segue de forma "prudente e gradual, com regras claras para a segurança" de residentes e visitantes.









