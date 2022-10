"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", dizem as autoridades portuguesas.

Cibercrime

Portugal. Finanças alertam contribuintes para novo email fraudulento

Lusa "Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", dizem as autoridades portuguesas.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) portuguesa alertou esta quinta-feira para um novo email fraudulento que está a ser enviado, em seu nome, a contribuintes a pedir a correção da declaração de IRS.

A AT alerta que estas mensagens são falsas e pede às pessoas que o receberem para o ignorar. "A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se trate incorreções da declaração de IRS carregando num 'link'", lê-se no aviso publicado no Portal das Finanças.

A AT sublinha que "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", pois visam unicamente "convencer o destinatário a descarregar 'software' malicioso" pelo que "em caso algum" os contribuintes devem efetuar esta operação.

Este foi o primeiro alerta do género em outubro, depois de quatro alertas emitidos pela AT em setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.