Além do atraso, há outros motivos que fazem do documento uma coisa realmente estranha.

Opinião Portugal 2 min.

OE2022

Portugal. Finalmente, o orçamento!

Sérgio FERREIRA BORGES Com mais de meio ano de atraso, Portugal tem finalmente Orçamento de Estado para 2022. Mas há outros motivos que fazem do documento uma coisa realmente estranha.

A proposta inicial foi elaborada pelo anterior ministro das Finanças, João Leão, e agora foi defendida no parlamento pelo sucessor, Fernando Medina. Uma dislexia - chamemos-lhe assim - que se não for única, é pelo menos rara.



A inflação está a crescer passando já dos quatro por cento e isso vai afectar alguns sectores económicos.

Isto aconteceu porque, em Outubro, os deputados chumbaram esta proposta, levando o Presidente da República a dissolver o parlamento e a convocar eleições antecipadas. Dessas eleições, resultaram perdas enormes para os partidos com mais responsabilidades no chumbo do orçamento e ganhos para o PS, que conseguiu uma maioria absoluta e para o Chega e a Intervenção Liberal. No caso do CDS, a perda de votos foi tão grande que o partido desapareceu do espectro parlamentar.

Agora, a maioria absoluta do PS foi mais que suficiente para aprovar o documento que ainda beneficiou da abstenção do Livre, do PAN e do PSD Madeira. O debate parlamentar foi quase inaudível, por vários factores. Desde logo, a invasão da Ucrânia que silenciou outros pontos importantes da agenda mediática. Depois, a pouca coragem evidenciada pelo PSD, PCP e Bloco de Esquerda, para o confronto com uma maioria absoluta. O PSD ainda se pode desculpar com a circunstância de estar a atravessar um processo de sucessão de Rui Rio.

Alguns analistas estimam que este orçamento não chegue ao fim do ano, sem a ajuda de um outro orçamento rectificativo. A inflação está a crescer passando já dos quatro por cento e isso vai afectar alguns sectores económicos que mais contribuem para a receita do IVA. Por exemplo, o investimento no sector imobiliário já arrefeceu mais de 20 por cento.

Também o ramo automóvel atravessa uma crise nunca vista, com uma quebra de produção que está a afectar a oferta. Há encomendas que só podem ser satisfeitas em 2023. Daí, um agravamento dos preços que as associações patronais estimam que, em semanas, ultrapasse os 10,5 por cento. Resta saber se tudo isto não provoca uma quebra nas vendas que se reflectirá também na colecta do IVA.

Os efeitos da guerra da Ucrânia nas empresas e nas famílias portuguesas estão igualmente previstos neste Orçamento de Estado. O Governo cativou uma verba de 1.800 milhões de euros para ir em socorro dos mais afectados. Mas ainda não se sabe se este montante será suficiente para as necessidades.

Nesta equação, faltam os salários da função pública, o salário mínimo e as pensões. Todos se queixam, dizendo que a inflação lhes suga o poder de compra. E o primeiro-ministro atalha, com o seu convencimento de que a inflação é conjuntural e, por isso, será passageira. Esperemos para ver.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.