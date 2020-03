O modelo do evento já havia sofrido várias alterações

Portugal Fashion: Suspensos os desfiles da 46ª edição

Ana B. Carvalho O modelo do evento já havia sofrido várias alterações

A 46.ª edição do Portugal Fashion foi suspensa por decisão conjunta das autoridades de saúde e da Direção do Portugal Fashion, anunciou em comunicado a organização.



Os desfiles previstos para esta sexta-feira, dia 13 de março e sábado, dia 14 de março, na Alfândega do Porto, bem como as apresentações de moda do 2.º e 3.º dias do evento não se vão realizar por "haver riscos para a saúde pública, conforme parecer técnico emitido hoje pelas entidades competentes", lê-se em comunicado que acrescenta"a recente evolução do surto do novo coronavírus em Portugal, que levou a um reforço das medidas de contenção da epidemia, justifica uma atitude mais restritiva em relação a eventos em recintos fechados".

A direção considera importante "ressalvar que a suspensão dos desfiles não é motivada pela identificação de qualquer caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus, no evento. Trata-se, sim, de uma medida preventiva e ajustada à evolução da epidemia no país".

A realização do 46.º Portugal Fashion tratava-se da celebração dos 25 anos do evento e esteve sempre "dependente da evolução da epidemia e dos pareceres técnicos das autoridades de saúde", com as quais a organização diz ter-se mantido "em contacto permanente". Na passada terça-feira, a organização anunciava que o evento se iria realizar à porta-fechada, com a estimativa de não mais de 170 profissionais envolvidos, todos eles nacionais. Ao mesmo tempo, a organização do evento havia decidido suspender a realização do Brand-Up, zona aberta ao público com exposição de cerca de 80 marcas e designers portugueses.



A área seria ainda palco de um programa de conversas dedicado à moda, também esse previamente cancelado, bem como a apresentação da marca do manequim Luís Borges, esta sexta-feira, “por se tratar de um formato que envolveria uma festa e, por esse motivo, agregar várias pessoas num espaço restrito”, esclarecia a organização.



O modelo desta 46ª edição do evento pediu "muita ponderação", tendo sido "sucessivamente alterado, até se chegar à decisão de limitar o acesso aos desfiles aos profissionais da moda e da informação". Mas, por estarmos a entrar na fase mais crítica da covid-19, não é aconselhável prosseguir com o programa de desfiles.

O Portugal Fashion lamenta o sucedido e compromete-se a "trabalhar com os criadores e marcas no sentido de encontrarmos, em conjunto, uma forma de reverter esta contrariedade num futuro próximo".

