Portugal. Estes são os 25 concelhos em risco extremo

Vinte cinco concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 14 e 27 de dezembro, menos um em relação aos dados anteriores.

Estes 25 concelhos estão em risco extremo devido ao elevado número de casos de infeção.

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está Mourão, com 3.388 casos por 100 mil habitantes, seguido de Mora com 2.683/100 mil habitantes, Vidigueira com 1.942/100 mil habitantes e Nisa com 1.815.

No boletim de 28 de dezembro (o último com estes dados revelados semanalmente), Mourão já se destacava por uma elevada taxa de incidência de casos, tendo agora registado uma subida ao passar de 2.286 casos acumulados para 3.388.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Com zero casos de infeção estão nove concelhos: Alcoutim, Lajes das Flores, Lages do Pico, Santa Cruz das Flores, Barrancos, Arronches, Nordeste, S. Roque do Pico e Corvo.

Vinte e nove concelhos registaram menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes. No boletim de 28 de dezembro eram 41 concelhos com estes valores.

