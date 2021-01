Portugal. Estado de guerra

Será difícil, senão mesmo impossível, explicar às gerações vindouras o que se tem passado em Portugal, por estes dias. É pura esquizofrenia. Nada de bom funciona, ao contrário de tudo o que é mau.

Sérgio FERREIRA BORGES Será difícil, senão mesmo impossível, explicar às gerações vindouras o que se tem passado em Portugal, por estes dias. É pura esquizofrenia. Nada de bom funciona, ao contrário de tudo o que é mau.

O Serviço Nacional de Saúde está praticamente em ruptura. Não há espaço para instalar doentes, faltam médicos e enfermeiros para cuidar de quem mais precisa e, o mais inacreditável, já falta espaço nas morgues, para guardar cadáveres, naquele breve intervalo de tempo, entre o óbito e o funeral. Portugal está em estado de guerra e só a estultícia de alguns o pode negar.

À frente do país, no comando para enfrentar tão grande tragédia, temos um Primeiro-Ministro, possuído de um estado de permanente teimosia que confunde com determinação. Mas vai ser obrigado a corrigir a trajectória, única forma que tem de cumprir o desejo de completar a segunda legislatura.

António Costa irritou o país, com uma obstinada recusa em encerrar as escolas, num momento em que a pandemia já estava fora de controlo, e o número de novos casos e de óbitos a crescerem desmesuradamente. Ao terceiro dia deste braço de ferro, iniciou o recuo, mas de forma arrogante, fazendo depender o fecho das escolas, da incidência da estirpe inglesa, na sociedade portuguesa. Ainda hoje os especialistas e os leigos se interrogam: mas que terá uma coisa a ver com a outra? Nada. O Primeiro-Ministro disse isto no parlamento, porque precisava de dizer alguma coisa e a imaginação colapsou.

Está provado que a estirpe inglesa é mais contagiante que as outras, com uma disseminação mais rápida. Mas não era isto que estava em causa, quando se ponderava encerrar as escolas que, por definição, constituem uma enorme rede de contaminação.

Para melhor percepcionarem o clima de esquizofrenia que se vive em Portugal, imaginem agora uma sala dividida por um biombo. De um lado, faz-se o velório do avô. Do outro, a festa de aniversário do neto.

Isto é, de um lado, vive-se o drama de uma pandemia que já mata mais de 200 pessoas por dia. Do outro, insiste-se numa campanha eleitoral, para umas eleições presidenciais, onde o mais importante há muito que está resolvido.

Claro, a campanha também foi definhando aos poucos, até ao último suspiro, igualmente vítima do tal coronavírus. Ao fim da primeira volta estava morta, à espera de um funeral que ninguém teve a coragem de lhe fazer.

Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse que não faria campanha e nem sequer aproveitou os tempos de antena televisivos que a lei lhe confere. Limitou-se a pequenas declarações, num papel híbrido, entre o presidente e o recandidato.

Ana Gomes não tinha máquina que lhe montasse uma campanha e, por isso, não conseguiu ir além de uns encontros com instituições que, na sua maioria, também sofriam os efeitos da crise sanitária.

Marisa Matias foi a grande decepção. Nos debates televisivos foi batida pelos principais concorrentes, mostrando algum cansaço, dela e do eleitorado. Tem sido, por sistema, a candidata do Bloco de Esquerda a tudo o que exige uma exposição mais pessoal, como as eleições para o Parlamento Europeu e para a Presidência da República. Está gasta.

O mesmo se pode dizer de João Ferreira. Tem sido o constante candidato do PCP ao Parlamento Europeu e à Câmara de Lisboa. Nunca obteve bons resultados, mas, apesar disso, o PCP apresentou-o agora à Presidência da República. Nem sempre “água mole em pedra dura, tanto dá até que fura”.

Tiago Mayan e Vitorino Silva, ao fim da primeira semana, já tinham recolhido aos respectivos domicílios para fazerem uma campanha exclusivamente online.

Finalmente, André Ventura andou por aí, em frenética excursão, insultando tudo e todos. Crismou de subsídio-dependentes e ciganos todos os opositores, com meia dúzia de estrofes populistas que a ignorância acolhe bem.

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista

