A Assembleia da República aprovou, esta quinta-feira, o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de abril para combater a pandemia da covid-19.

Portugal. Estado de emergência prolongado até 17 de abril

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da renovação do estado de emergência, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, foi o único a votar contra.

No estado de emergência, houve 22 violações do confinamento e 22 violações da ordem de encerramento de estabelecimentos.

“Não revonar hoje o estado de emrgência seria dar a mensagem errada. Não revonar hoje o estado de emergência seria dar a mensagem errada, seria dizer dar a entender que o que há 15 dias era necessário hoje deixou de ser. Continua a ser necessário e diria até mais necessário. Não porque o crescimento de casos novos não esteja a desacelerar mas, conforme o tempo vai decorrendo, o risco vai aumentando”, referiu o primeiro-ministro António Costa, no parlamento.





