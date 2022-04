Os números da pandemia em Portugal ainda requerem cuidados que vão estar presentes à mesa de Páscoa no próximo fim de semana. Previsões para o verão não são totalmente otimistas, revelou a DGS.

Portugal está "longe de ter um verão descontraído e seguro"

Ana TOMÁS Mortalidade específica por covid-19 ainda é superior ao valor de referência do ECDC e a transmissibilidade mantém-se "muito elevada", apenas sendo superada pelo pico do último inverno, o que leva a uma Páscoa ainda contida e a um verão incerto, segundo a DGS.

Os números da pandemia em Portugal ainda requerem cuidados que vão estar presentes à mesa de Páscoa no próximo fim de semana e que não permitem avançar ainda com previsões totalmente otimistas para o verão.

Esta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fez um balanço da situação epidemiológica no país e os números são ainda elevados para os padrões científicos que determinam o alívio total das restrições.

Governo português prevê alívio de restrições sanitárias para abril A ministra da Saúde, Marta Temido, disse na terça-feira que o alívio de restrições de controlo da pandemia de covid-19 em Portugal, previsto para abril, deverá avançar, a não ser que haja uma circunstância imprevista.

"A epidemia mantém uma transmissibilidade muito elevada", ainda que com "tendência geral decrescente e Rt inferior a 1", começou por referir, em conferência de imprensa.

Segundo a responsável, o número reportado de casos de covid-19 nos últimos sete dias ainda rondou os 60 mil. Um número que "é superior aos picos das curvas epidémicas anteriores", com exceção para a do último inverno, e que coloca o país longe da "atividade baixa" que vai permitir voltar à normalidade pré-pandemia já no verão.

"Estamos longe de ter um verão descontraído e seguro", afirmou Graça Freitas, apesar de destacar redução do impacto do vírus SARS-CoV-2 na resposta hospitalar e na mortalidade. Graça Freitas admitiu, contudo, que este último indicador traz ainda alguma preocupação às autoridades de saúde.

"A mortalidade específica por covid-19 foi de 28,5 óbitos em 14 dias, por milhão de habitantes", o que, segundo a responsável, revela uma "tendência estável ligeiramente decrescente, mas muito ligeiramente decrescente". "Vamos ver se esta diminuição se mantém ou não. No entanto este valor é superior ao valor limiar de 20 óbitos, em 14 dias, por milhão de habitantes, que foi definido como valor de segurança pelo ECDC" e que serve de referência ao Governo para decidir o levantamento de restrições, explicou.

Atualmente, a variante B.A.2 da Omicron é a predominante em Portugal, correspondendo a 98% dos casos. Assim, a DGS continua a recomendar que se mantenham medidas de proteção individual e a continuação da adesão à vacinação "com a dose de reforço", para quem é elegível.

Páscoa em família contida e com regras

A atual situação epidemiológica levou a diretora-geral da Saúde a deixar também recomendações para o período da Páscoa, devido ao aumento dos convívios familiares próprios da quadra.

"Quando estamos numa estratégia de conviver com o vírus temos ao mesmo tempo de ter uma estratégia de proteger os mais vulneráveis", que são os mais "velhos, os mais doentes e as pessoas que estão em instituições", referiu.

Páscoa em Portugal. DGS deixa recomendações para os convívios familiares Graça Freitas recomenda ainda o uso da máscara e o distanciamento social nesta quadra festiva na qual se juntam "várias gerações" de pessoas. A máscara continua a ser obrigatória nos espaços públicos fechados do país.

Nesta quadra festiva, Graça Freitas lembra que o contacto com essas pessoas é maior e por isso a diretora-geral da Saúde recomenda que os doentes com covid-19 se mantenham ainda em isolamento, os espaços sejam arejados e as máscaras continuem a ser usadas nos locais fechados, mantendo-se ao mesmo tempo o distanciamento físico, sobretudo entre pessoas "com quem não se convive habitualmente". O uso da proteção facial nos serviços de saúde e nos lares também é uma recomendação que a Direção-geral da Saúde (DGS) não considera que deva cair em breve.

A higiene das mãos e a etiqueta respiratória continuam a ser aconselhadas numa altura, em que, sublinha, circulam também outros vírus respiratórios.

Para convívios maiores, a responsável, recomenda que as pessoas façam um teste antes.





