Portugal. Escolas reabrem na segunda-feira e turmas deixam de estar em confinamento

As escolas vão reabrir na próxima segunda-feira, 10 de janeiro, tal como estava previsto, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

“Estamos em condições de confirmar que as escolas podem retomar a normalidade do seu funcionamento na próxima segunda-feira, como estava previsto”, disse António Costa no final do Conselho de Ministros de atualização das medidas contra a pandemia de covid-19.

O chefe do Governo deu conta da nova norma da Direção-Geral da Saúde em que os alunos estão dispensados de isolamento quando existir um caso positivo na mesma turma.

O primeiro-ministro avançou também que, nas próximas duas semanas, todos os professores e os auxiliares e assistentes operacionais das escolas vão ser testados.

António Costa disse ainda que este processo de testagem decorre em paralelo com “a operação de vacinação que está em curso até ao dia 09 de todas as crianças entre os 5 e os 11 anos e do pessoal docente e não docente”.

