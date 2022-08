Portugal enfrenta terceira vaga de calor. Saiba como proteger-se

Portugal estará sob aviso amarelo a partir de sexta-feira. A DGS divulgou alguns conselhos à população.

Redação Portugal estará sob aviso amarelo a partir de sexta-feira. A DGS divulgou alguns conselhos à população.

Depois do calor abrasador que se fez sentir em julho, Portugal vai enfrentar uma nova onda de calor a partir de dia 20, informou esta quarta-feira o presidente do Instituto Português da Meteorologia e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miguel Miranda, à saída de uma reunião com o ministro da Administração Interna para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias.

Portugal enfrenta nova onda de calor a partir de 20 de agosto Previsões para setembro também não são positivas em termos de precipitação. No próximo mês o tempo continuará a ser seco e marcado por temperaturas quentes.

No seguimento do aviso amarelo (o menos grave) para tempo quente emitido pelo IPMA, que vigorará a partir de sexta-feira, nos distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja, a Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu esta quarta-feira um comunicado com recomendações para ajudar a população a enfrentar a subida das temperaturas. Saiba quais são abaixo.

Procure espaços frescos e arejados, ou climatizados

Aumente a ingestão de água ou de sumos de fruta sem açúcar

Evite o consumo de bebidas alcoólicas

Evite a exposição direita ao sol, sobretudo entre as 11h e as 17h

Escolha as horas de menor calor para viajar de carro

Use roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta

Evite atividades que exijam grande esforço físico

A DGS alerta, ainda, para a necessidade de ter "especial atenção" aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

*com Lusa

